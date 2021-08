Este sábado, 7 de agosto, Fanny Rodrigues esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa "Conta-me", da TVI. A emissão foi para o ar depois do "Jornal da Uma" e conquistou a liderança a partir das 14h50, registando 18,1% de share.

No tala, a conversa entre o apresentador e ex-concorrente de reality show foi vista por uma média de 544 300 espectadores.

Nas redes sociais, a entrevista também dominou algumas conversas.

"Sou só uma pessoa à procura de continuar a ser feliz. O amor e a fé o que me move, e a minha energia é a minha família", frisa Fanny, lembrando os comentários negativos que tem recebido. "Acho que me bateram... está a ver, vou começar a chorar, eu disse que não ia chorar", frisou a apresentadora no programa.

Veja aqui a entrevista.