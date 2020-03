Esta semana, devido ao surto do novo coronavírus, foi para o ar uma versão gravada de "O Programa da Cristina", com alguns dos "melhores momentos" do último ano. Esta quinta-feira, dia 19 de março, a apresentadora da SIC revelou que irá voltar na próxima semana e em direto.

"Segunda vamos voltar em directo depois de garantirmos a segurança de todos", escreveu Cristina Ferreira nas redes sociais. "Um dos elementos da equipa apresentou sintomas no final da semana passada. Ficámos todos resguardados e a controlar a nossa saúde. Chegou agora o resultado e dá inconclusivo negativo", revelou no texto.

"Vamos voltar, com medo, mas com a certeza da importância que tem a televisão neste momento. Vamos voltar uns cinco. Não vamos reunir em salas nem tomar o pequeno almoço juntos. Vamos trabalhar. Como milhares de portugueses continuam a fazer. Cumprindo as regras de segurança. Mas porque isto é mais grave do que alguns ainda pensam fiquem em casa. Os que podem. Nós vamos vivendo o dia a dia. E nada nos desviará do nosso caminho, onde o mais importante são as pessoas", frisou.

Leia o texto da apresentadora: