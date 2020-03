Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Seth Meyers, Trevor Noah, Samantha Bee, John Oliver e Andy Cohen vão ter os seus estúdios vazios. Segundo o The Hollywood Reporter, os talk shows norte-americanos, nomeadamente os que são gravados em Nova Iorque, vão fechar as portas ao público para evitar a propagação de possíveis contágios por coronavírus.

Programas como "The View", "The Wendy Williams Show" e "Live With Kelly and Ryan" também vão ser filmados sem público. Os concursos como "Jeopardy!" ou "Wheel of Fortune" também não terão audiência em estúdio.

Em comunicado, o canal NBC diz estar a "fazer a sua parte", de acordo com as medidas adoptadas pela cidade de Nova Iorque.

Em Portugal, os canais portugueses também têm seguido medidas idênticas - saiba mais aqui.