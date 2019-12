"Crias", série composta por 26 episódios e realizada por 29 realizadores portugueses e franceses, que mostra os hábitos de dormir de 26 espécies de animais diferentes. A produção estreou no passado dia 2 de dezembro na RTP2 e vai para o ar todos os dias.

"A proposta da série é marcar a hora de dormir das crianças, mostrando como é que diferentes espécies do reino animal o fazem e quais os seus rituais", explica a produtora em comunicado. "As lontras dormem de barriga para cima a boiar nos rios, os morcegos fazem-no durante o dia em grutas, as crias de crocodilos protegem-se nas bocas dos adultos e as girafas dormem em pé para evitarem ser presas fáceis. Mostramos tudo isso, desde um insecto como o pirilampo a mamíferos como os elefante ou os cachalotes, de uma praia ou savana até às termas japonesas", contam.

Para a série, foram usadas "diferentes técnicas, com cada realizador convidado a escolher a técnica que melhor funciona ao seu animal e trabalho". "Por isso, a série tem episódios em stop-motion, desenho digital, 3D, animação em vidro e animação em areia - passando-se, assim, por toda a história da evolução do cinema de animação", acrescenta a Praça Filmes.

José Miguel Ribeiro (também um dos produtores da série), Joana Toste e Pedro Serrazina são alguns dos realizadores portugueses que participam na série.

A série estreou em França no mês de outubro. Todos os dias será transmitido um episódio diferente antes do fecho do "Zig Zag", na RTP2.