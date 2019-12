Cristina Ferreira fecha as portas da sua "casa" no Natal: "É um miminho para todos os que trabalham aqui"

Pela primeira vez em 12 meses, "O Programa da Cristina" vai fazer uma pausa. Nos dias 23, 24, 25, 26 e 27 de dezembro, Cristina Ferreira não vai abrir as portas da sua "casa" na SIC.

"A casa está fechada, para que todos os que aqui moram, possam ter um Natal igual a todas as outras famílias, temos muita gente que têm as famílias fora, que querem ir já de viagem amanhã, e por isso, esta casa como sempre foi igual a todas as outras que existem no país, vai fazer exatamente o mesmo", explicou a apresentadora na emissão desta sexta-feira, dia 20 de dezembro.

"Deixem-me dizer o orgulho que tenho por uma estação de televisão fechar um programa que é tão verdade e tão realidade como aquela que vocês assistem todos os dias e dar um miminho para todos os que trabalham aqui durante uma semana... Podem esquecer um bocadinho o trabalho e estar com todos aqueles que lhes fazem realmente a diferença", frisou.

No horário do talk show das manhãs, no dia 23 de dezembro, a SIC vai apostar na emissão especial de "Olhó Baião", de João Baião. Já no dia 24 e 25, as manhãs serão preenchidas com filmes de animação.