Em entrevista ao programa "Em Família", a apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confessou que se arrepende de ter terminado com o programa "Dia de Cristina". "É a única coisa de que me arrependo na vida — ter acabado com esse programa", frisou.

"Tenho muita pena. Este programa é no meu regresso à TVI, onde a pressão era muita. Onde toda a gente era treinador de bancada, onde nós estávamos a chegar todos ao mesmo tempo. Uma administração nova, uma direção nova. Toda a gente a querer muito que isto funcionasse, as expetativas eram muito elevadas em relação a este meu regresso e acho que não soubemos esperar", acrescentou Cristina Ferreira.

Na conversa, a apresentadora defendeu que o programa "chegou m bocadinho antes do que devia": "Penso que não demos tempo para que um programa que era diferente (…) Porque o cenário era demasiado grandioso, porque não se via em Portugal. Hoje se olhares para aquilo tu percebes que era verdadeiramente diferente de tudo o que existe".