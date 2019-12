Durante o concurso, a memória do concorrente foi posta à prova. "Amanhã irá receber dois assistentes técnicos entre as 12h e as 14h30. A que altura do dia chega a assistência técnica? De manhã, à tarde ou à noite?", questionou "Eva", a robot que faz as perguntas aos participantes.

O jovem do Porto ficou confuso e teve várias dúvidas na resposta, apesar das pistas oferecidas por Pedro Teixeira. No final, Rui Marques acabou por responder corretamente mas o vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais.

Veja o vídeo e as reações:

Concorrente de "First Dates" diz que Açores é um país

Durante um episódio de "First Dates - O Primeiro Encontro", da TVI, uma concorrente defendeu que os Açores eram um país.

"Três países: Veneza, em Itália, Madrid há sete anos e Açores. Três", disse a concorrente. O seu par frisou que Açores não era um país. "Sim... mas andei de avião", respondeu a participante do programa de encontros apresentado por Fátima Lopes e Ruben Rua.

Veja o vídeo:

Conan Osíris foi a "casa" de Cristina Ferreira e cantou tema sobre o clítoris

Depois da conversa com Cristina Ferreira, Conan Osíris interpretou uma versão acústica da sua proposta para o Festival da Canção. Depois de apresentar "Telemóveis", o artista e Catarina Branco cantaram um tema sobre o clítoris, "cuja única função é dar prazer uma mulher".

Veja aqui a entrevista.

"Pateta", "Toupeira" e gritos: o debate da CMTV sobre futebol

Os debates sobre futebol são normalmente agitados, mas esta semana, na CMTV, a discussão foi mais intensa. Durante o programa "Pé Em Riste", os comentadores analisaram as conquistas de Jorge Jesus ao serviço do clube brasileiro Flamengo.

Durante a conversa, os ânimos exaltaram-se entre André Ventura (SL Benfica) e Aníbal Pinto (Futebol Clube do Porto), obrigando o jornalista João Ferreira a gritar para conseguir controlar a emissão do programa do canal CMTV.

Veja o vídeo:

"Implantação da República": SIC "troca" acontecimentos

No dia 1 de dezembro, a SIC acompanhou as celebrações do Dia da Restauração da Independência de Portugal. Porém, no oráculo da emissão da SIC Notícias, a informação foi outra.

"1º de Dezembro, Cerimónia comemorativa da Implantação da República", podia ler-se no ecrã da emissão o canal. A gaffe rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

Nas redes sociais, a jornalista Paula Castanho já reagiu. "A TV tem destas coisas, passamos anos a fazer o nosso trabalho sem que seja reconhecido e basta um segundo para sermos julgados em praça pública", sublinhou.

Elementos do público desentendem-se em direto da RTP1

A emissão especial de São João da RTP1, que foi para o ar no dia 23 de junho, ficou marcada por um momento insólito. Durante uma das atuações, duas pessoas que assistiam em direto ao programa desentenderam-se.

No vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver dois elementos da plateia a dançar. Depois de um pequeno 'toque', deu-se um pequeno desentendimento.

Veja o vídeo:

A história caricata contada por José Eduardo Pinto da Costa

No espaço de comentário da atualidade nacional do programa "Praça da Alegria, o professor José Eduardo Pinto da Costa analisou a decisão da Porto Editora de cortar versos da "Ode Triunfal", de Álvaro De Campos.

Durante o comentário, o professor relembrou uma história com um aluno. .

Veja o momento no vídeo: