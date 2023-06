Na emissão desta quinta-feira, dia 29 de junho, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a entrevista de Cláudio Viana, ex-concorrente de "Secret Story - Casa dos Segredos", a Manuel Luís Goucha.

A conversa entre o apresentador e o ex-participante do reality show tornou-se viral nas redes sociais, devido às polémicas declarações. "Gostava de ver a imagem do cérebro do Cláudio, deve parecer um novelo. É muito complicado, é muito complexo", frisou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Renascença.

"O adjetivo mero nunca pode vir antes do substantivo pontapé. Tal como não dá para dizer que foi uma mera catástrofe ou foi um mero crime público", acrescentou Joana Marques. "É caso para dizer que o Cláudio Viana foi de acompanhante de luxo a acompanhante de lixo", rematou.

Veja o vídeo: