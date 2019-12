Depois da entrevista e do mini-concerto em direto no SAPO, Sara Carreira revelou ao SAPO Mag as canções que mais tem ouvido nos últimos dias.

Na sua lista de canções, a artista destaca Camila Cabello, Ariana Grande, Demi Lovato ou Rosalía. A playlist de Sara Carreira conta ainda com temas de Nuno Ribeiro, Tay, Wet Bed Gang e de David Carreira.

A lista de canções da artista abre com "Be Honest", de Jorja Smith, "Gosto de Ti" (Davida Carreira com Sara Carreira) e "Complicado", de Anitta e Vitão.