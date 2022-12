O produtor e cineasta norte-americano Ryan Murphy vai receber o prémio honorário Carol Burnett na 80.ª edição dos Globos de Ouro, anunciou na quinta-feira a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA).

O prémio é atribuído anualmente "a quem tenha feito uma contribuição extraordinária para a televisão à frente ou atrás das câmaras".

Já foram distinguidos o produtor Norman Lear, a comediante e apresentadora Ellen DeGeneres e a própria Carol Burnett, que recebeu o primeiro prémio, criado em 2018.

Agora, vai para a carreira de um dos produtores e criadores de televisão que, aos 57 anos, mais teve sucesso no século XXI.

“Ryan Murphy não apenas continua a encantar o público com o seu trabalho em algumas das séries mais empolgantes e emocionantes do século, mas também continua a inspirar a todos com o seu trabalho fora do ecrã. O seu trabalho e capacidade de contar histórias em diferentes géneros de cinema e televisão levaram a conquistas e prémios bastante aclamados", destacou Helen Hoehne, presidente da HFPA.

No currículo estão a criação de séries como "Nip/Tuck" (2003-2010), "Glee" (2009-2015), "Scream Queens" (2015-2016), "Pose" (2018-2021), ""9-1-1" (desde 2018), "9-1-1: Lone Star" (desde 2020), e as antologias "American Horror Story" (desde 2011), "American Crime Story" (desde 2016), "Feud" (desde 2017) e "American Horror Stories" (desde 2021).

Também dirigiu o premiado telefilme "Um Coração Normal" (2014).

Em fevereiro de 2018, assinou com a Netflix um contrato de 300 milhões de dólares válido por cinco anos, que lançou as minisséries "The Politician" (2019), "Hollywood" (2020), "Ratched" (desde 2020) e "Halston" (2021).

Para a plataforma, realizou o filme "The Prom" (2020) e produziu "Os Rapazes do Grupo" (2020), o documentários "Pray Away" (2021) e "O Telefone do Sr. Harrigan" (2022)

No entanto, o maior sucesso da parceria chegou já este ano com "DAHMER - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", que se tornou a terceira série original em inglês mais vista na história da Netflix.

"Recortes da Minha Vida" (2006) e "Comer Orar Amar" (2010) são filmes que realizou para o grande ecrã.

Depois de tirar os Globos de Ouro do ar, a rede de televisão NBC vai transmitir a cerimónia em 10 de janeiro, com a apresentação do comediante Jerrod Carmichael.

Num contrato de um ano com a NBC, os Globos de Ouro estão a tentar regressar à ribalta após uma investigação do jornal Los Angeles Times, no início de 2021, ter descoberto que a associação de imprensa não tinha membros negros e enumerou uma longa história de imprudências éticas.

Muitos artistas e estúdios disseram que iriam boicotar o evento, e a NBC cancelou a transmissão este ano.

Os filmes “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” e “Os Espíritos de Inisherin” lideram as nomeações aos Globos de Ouro, anunciadas na segunda-feira. A série “Abbott Elementary” lidera as nomeações na categoria de televisão.