"Deaf U", nova série documental da Netflix, estreou no passado dia 9 de outubro e tem conquistado elogios. A produção segue um grupo unido de estudantes surdos da Universidade Gallaudet e conta com produção executiva de Eric Evangelista, Shannon Evangelista, Nyle DiMarco e Brandon Panaligan.

Segundo o The Guardian, quando Nyle DiMarco, ator, modelo e ativista, frequentou a Universidade Gallaudet, uma faculdade de artes para surdos e deficientes auditivos em Washington DC no início dos anos 2010, teve a ideia de uma série sobre aquele universo. "Sempre achei que precisávamos de um reality show sobre esta universidade - tantas coisas interessantes acontecem no campus”, disse o ator ao jornal britânico.

De acordo com o jornal britânico, "Deaf U" é uma série sobre pessoas totalmente surdas ou com deficiência auditiva, criada em grande parte por membros da comunidade surda.

"Esta série documental de autodescoberta segue um grupo unido de estudantes surdos da Universidade Gallaudet, uma reputada instituição privada de ensino para surdos e pessoas com dificuldades auditivas, em Washington D.C. Os amigos lidam juntos com os altos, baixos e enrolanços da vida universitária, enquanto as suas histórias proporcionam uma perspetiva sem precedentes, sem filtros e, muitas vezes, inesperada sobre a comunidade surda", resume a Netflix.