Depois de algumas polémicas com Rita Pereira, uma das juradas de "A Tua Cara Não Me É Estranha", Leandro decidiu abandonar o programa da TVI, apresentado por Maria Cerqueira Gomes.

Helena Forjaz, diretora de comunicação da Media Capital, revelou à revista Maria que a desistência ainda não foi comunicada oficialmente. "Não podemos obrigar ninguém a estar num sítio onde a pessoa não quer estar. Oficialmente ainda não tenho nada dessa informação. Já percebemos que ele quer sair, até porque não é a primeira vez que ele mostra algum descontentamento. Agora, não é com mensagens e posts que se desiste", frisa.

"Eu acho que não faz sentido a poucas galas de acabar ele sair, mas as pessoas não vivem numa prisão. O Leandro é que vai decidir o que quer fazer, no limite sou eu e o diretor de programas, Bruno Santos, que decide", acrescentou Helena Forjaz à revista Maria.

"Boa noite a todos. Acabei de chegar a casa da gala e vim aqui falar um bocadinho sobre o porquê das minhas atitudes ao longo dos programas e com os jurados claro. Falando um bocadinho dos jurados… eu e a Rita Pereira realmente temos uma 'cena' do passado. Um espetáculo meu que a Rita foi abrir. Ela foi ao meu lado sentada no avião e nunca me dirigiu a palavra. Já no jantar, a Rita vinha-me falar mas eu achei por bem ficar assim, visto que veio uma viagem inteiro ao meu lado e não me dirigiu a palavra", escreveu o cantor.