"Governo Sombra", antigo programa da TVI24, estreou na SIC há duas semana e conquistou o melhor resultado de sempre do formato. Na passada sexta-feira, dia 17 de janeiro, a TVI conseguiu batar o programa de Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira com a transmissão do roast a José Castelo Branco.

Para esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, o canal de Queluz de Baixo vai voltar a apostar no formato e exibir o roast a Ljubomir Stanisic. O espetáculo foi gravado no Campo Pequeno e transmitido pela primeira vez em dezembro.

No entanto, e eventualmente para evitar o confronto direto, a SIC vai arrancar com a emissão do "Governo Sombra" mais tarde, às 00h50.

O Roast a Ljubomir Stanisic contou coma a participação de Merche Romero, Eduardo Madeira, Marco Costa, Maurício Meirelles, Patrícia Tavares, Gilmário Vemba e Pedro Henriques.