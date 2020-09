Esta semana, "Dia de Cristina" foi par o ar esta terça-feira, dia 29 de setembro. Tal como na estreia, o novo programa da apresentadora da TVI liderou durante a manhã, mas não conseguiu conquistar a maioria dos espectadores durante a tarde.

Entre as 10h00 e as 13h00, o talk show de Cristina Ferreira venceu a concorrência, registando 4,7% de audiência média e 27,1% de share. Já "Casa Feliz", de João Baião e Diana Chaves, conquistou 3,5% de audiência e 20,2%

À tarde, "Dia de Cristina" esteve no ar entre as 16h00 e as 19h00, não conseguindo liderar audiências - o programa registou 16,1% de share. "Júlia", com 20,7% de share, e "Amor À Vida", com 26,1% de share, da SIC, bateram o programa da TVI.

O programa de Cristina Ferreira chegou a estar atrás da RTP1 durante a transmissão de "Volta a Portugal em Bicicleta", que somou 15,9% de share.

Na segunda emissão de "Dia de Cristina", a apresentadora recebeu a ministra da Saúde, Marta Temido. Teresa Guilherme, Pedro Teixeira, Miguel Oliveira, António Félix da Costa e Filipe Albuquerque.