Ewan McGregor e Harrison Ford estão entre as estrelas que apareceram no palco diante de uma plateia entusiasmada e vestida para a "Star Wars Celebration", realizada em Anaheim, na Califórnia.

Normalmente, o evento de quatro dias acontece paralelamente ao lançamento de novos filmes, mas foram as séries que dominaram o dia de abertura.

Os fãs puderam ver novas imagens de “Andor” e da terceira temporada de “The Mandalorian”, além do anúncio surpresa da estreia mundial de "Obi-Wan Kenobi", protagonizado por McGregor.

Jude Law irá aparecer em "Skeleton Crew", série criada por Jon Watts, realizador de “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa”.

“É a história de um grupo de crianças de uns dez anos de idade, de um pequeno planeta, que acidentalmente se perdem na galáxia de ‘Star Wars’”, explicou Watts.

Esta quinta-feira, os espectadores presentes também puderam assistir a dois episódios de "Obi-Wan Kenobi", um dia antes da estreia da série no Disney+.

Apoio dos fãs

A Disney comprou a Lucasfilm em 2012 e começou a estrear novos filmes, incluindo uma nova trilogia e os derivados como “Solo” e “Rogue One”, mas depois foi diminuindo os lançamentos de “Star Wars”.

Foi uma decisão motivada pelas críticas e pelas bilheterias, além da atenção mais voltada para o seu serviço de streaming.

O Disney+ conquistou mais de 130 milhões de assinantes desde o seu lançamento, em 2019, desafiando as expectativas de muitos analistas.

Jon Favreau, criador de “The Mandalorian”, agradeceu aos fãs por terem impulsionado a rápida ascensão da plataforma. “Os seguidores de ‘Star Wars’ marcaram presença quando lançaram o Disney+”, disse.

Outra nova série, “Andor”, vai estrear-se cinco anos depois de “Rogue One”, e terá duas temporadas de 12 episódios, anunciou Tony Gilroy, guionista dos filmes de ação de Jason Bourne.

O ator mexicano Diego Luna contou que a produção vai mostrar uma versão mais jovem e egoísta deoseu personagem Cassian Andor, um piloto que se sacrifica no final do filme para lutar contra o Império. “O lado bom desta série é que não há forma de me matarem”, brincou.

Favreau confirmou ainda o início das gravações da série "Ahsoka", protagonizada por Rosario Dawson.

Nada foi dito sobre conteúdos para cinema. A Disney tem três filmes de “Star Wars” já no seu calendário, e anunciou anteriormente produções com Taika Waititi, Rian Johnson e Patty Jenkins.

A abertura da "Star Wars Celebration", que decorre até domingo, terminou com uma aparição do compositor veterano John Williams, que comandou uma orquestra ao vivo com a sua recente canção para "Obi-Wan Kenobi".

Enquanto isso, fora do centro de convenções, milhares de fãs de “Star Wars” balançavam sabres de luz coloridos, comentavam as novas séries e posavam para fotos vestidos como as suas personagens favoritas.