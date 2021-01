"Dois às 10", o novo programa das manhãs da TVI com Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, estreou-se na passada segunda-feira, dia 4 de janeiro, e tem conquistado os espectadores. Tal como aconteceu na estreia e no segundo dia de exibição, esta quarta-feira, dia 6, o talk show liderou audiências.

O primeiro segmento de "Dois às 10" (10h00 - 12h00) conquistou 23,7% de share e o segundo bloco ("Atualidade") registou 23,6% de share. Já o programa da SIC, com Diana Chaves e João Baião, somou 19,3% de share.

Já à tarde, "Goucha" perdeu pela primeira vez para "Júlia". O programa de Manuel Luís Goucha na TVI registou 18,1% de share, ficando atrás do talk show de Júlia Pinheiro, na SIC, que conquistou 19% de share.

No total diário, a SIC foi líder com 20,9% de share. Já a TVI ficou em segundo lugar com 17,7% de share.