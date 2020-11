"We Are the Champions" estreou-se esta terça-feira, dia 17 de novembro, na Netflix e promete arrancar muitas gargalhadas aos espectadores. A série explora as competições "mais excêntricas, encantadoras e inspiradoras que alguma vez existiram".

Segundo o serviço de streaming, "cada episódio acompanha uma competição única e apresenta um mundo de participantes determinados, apaixonados e incrivelmente talentosos que arriscam tudo para se tornarem heróis nos seus mundos extraordinários". As competições incluem: Corrida do queijo, Quem come mais chili, Penteados, Ioiô, Dança canina e Saltos de rãs.

"We Are the Champions" é uma produção da Dirty Robber. Brian Golden Davis, Nick Frew e Martin Desmond Roe são produtores executivos e realizadores.

EPISÓDIOS:

Corrida do queijo

A cada mês de maio, numa pacata aldeia inglesa, milhares de pessoas reúnem-se para ver os participantes correrem atrás de uma roda de queijo por uma colina abaixo. Uma colina muito íngreme. "We Are the Champions" acompanha os concorrentes enquanto eles correm, tropeçam e caem pela colina a alta velocidade, arriscando graves lesões e ferimentos, para serem os primeiros a passar a linha no fim da colina e serem coroados "Campeão Caçador de Queijo".

Quem come mais chili

No primeiro Campeonato Mundial de Comer Chillis, Ed Fumegante Currie, criador da pimenta mais picante do planeta, promete queimar a língua dos masoquistas comedores de pimenta mais determinados. "'We Are the Champions' junta-se aos corajosos participantes, enquanto eles sofrem com o picante e vão desistindo um atrás de outro, incapazes de resistir à infame pimenta de Ed, a Carolina Reaper, vencedora de um Recorde Mundial. Tragam leite por favor", explica a Netflix.

Penteados

Segundo o serviço de streaming, o 'Bronner Brothers International Beauty Show' é o maior espetáculo de beleza multicultural a nível nacional, e é onde decorre a competição de fantasia, a mais excêntrica apresentação de penteados do planeta. "We Are the Champions" viaja até Nova Orleães, onde os cabeleireiros têm 90 minutos para fazer as suas elaboradas e esculturais criações de cabelo, e transformar os seus modelos numa visão do 'Mardi Gras'.

Ioiô

Os ioiôs podem ser antigos, mas os seus campeões são bastante jovens. "'We Are the Champions' viaja até Cleveland, no Ohio, para o Campeonato Mundial de Ioiô, a mais prestigiada competição de ioiô do planeta, onde rotinas elaboradas e truques originais acompanhados de música são tudo menos canja", resume a Netflix.

Dança canina

A série "junta-se aos melhores dançarinos de quatro patas do mundo no Campeonato da Europa (O.E.C.), onde os cães apresentam mais de 400 comandos numa rotina de quatro minutos". Quer seja 'heelwork' ou estilo livre, estes cães provam que são o melhor par para dançar.

Saltos de rãs

"'We Are the Champions 'viaja até Angels Camp, na Califórnia, o lar do campeonato mundial de Saltos de Rãs", avança a Netflix. "O campeão anual recebe uma estrela no 'Salto da Fama', um belo troféu e 700 dólares americanos! Mas o grande objetivo é bater o recorde de Rosie the Ribeter (6,5 metros), que dá direito a um prémio de 5000 dólares e ao título de Campeão Mundial de Salto de Rãs", acrescenta o serviço de streaming.