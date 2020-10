Sylvia Koonz foi uma das protagonistas da emissão deste domingo, dia 4 de outubro, de "The Voice Portugal". No concurso de talentos da RTP1, a drag queen interpretou "The Edge of Glory", tema de Lady Gaga, mas não conseguiu conquistar Aurea, António Zambujo, Diogo Piçarra e Marisa Liz.

Apesar de não ter conseguido virar as cadeiras dos mentores de "The Voice Portugal", Sylvia Koonz conquistou as redes sociais. No Twitter e no Instagram, vários espectadores têm elogiado a atuação do participante.

"Parem de me fazer sentir especial e famosa porque não sou", escreveu Sylvia Koonz na sua conta no Twitter. "A reação positiva das pessoas deixa-me sem palavras. (...) Não paro de receber mensagens positivas. Se eu fiquei desiludido comigo mesmo e a massacrar-me durante algum tempo, vocês não estão a deixar... estou feliz", confessou.

Veja a atuação: