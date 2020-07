"Dating Around Brasil: O Crush Perfeito" é o novo reality show da Netflix. A minissérie de seis episódios estreou esta sexta-feira, dia 10 de julho, no serviço de streaming e promete agarrar os espectadores ao pequeno ecrã.

Segundo a Netflix, "Dating Around Brasil: O Crush Perfeito" é um reality show antológico que acompanha seis solteiros e solteiras em busca de um novo amor em São Paulo.

"Encontrar a alma gémea nos dias de hoje não é tarefa fácil. Mesmo com as diversas plataformas e aplicações de encontros atualmente disponíveis, o verdadeiro 'match' só acontece na vida real. Cada participante tem cinco encontros às cegas para conhecer pessoas com perfis completamente distintos", explica o serviço de streaming.

Depois dos vários encontros, será que irá nascer alguma história de amor? "O resultado: um verdadeiro caleidoscópio romântico onde é possível acompanhar o nascer de ligações genuínas, da infame 'friendzone' e, já agora, de puro constrangimento. Se um dos pares for realmente perfeito, abre-se a possibilidade de um segundo encontro num local icónico da cidade", avança a Netflix.