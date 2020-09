A primeira temporada de "The Duchess" estreou esta sexta-feira, dia 11 de setembro, na Netflix e conta com seis episódios com menos de 30 minutos. A série britânica e "irreverente" conta com argumento e produção executiva de Katherine Ryan, que também protagoniza a história.

"Ela é boa mãe, mas má pessoa e, agora, quer ter outro bebé... o que poderá correr mal?", questiona o serviço de streaming na sinopse da série que segue "as profundas e questionáveis escolhas de uma mãe solteira desvairada, mas com um estilo impecável, que vive em Londres".

"Olive, a sua filha, é o grande amor da sua vida, de modo que ela pondera arranjar-lhe companhia ao ter um segundo filho com o seu maior inimigo… o pai de Olive. Será que um erro pode ser um mal menor… de novo?", acrescenta a Netflix.