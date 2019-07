Ao longo das várias edições do "The Voice Kids", os mais novos têm surpreendido os jurados de todo o mundo. Esta semana, a equipa de produção internacional selecionou alguns dos melhores momentos do programa de talentos, que em Portugal é transmitido pela RTP1.

O vídeo partilhado no canal de Youtube "The Voice Global" relembra algumas das atuações que mais surpreenderam o público e os jurados. No vídeo, as "crianças têm vozes que parecem de adultos".

O vídeo do canal soma mais de milhão de visualizações.

Veja o vídeo: