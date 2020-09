Segundo a Variety, a organização está a planear que os convidados e os vencedores participem na cerimónia à distância, estando previstas até 140 ligações em direto. "Tudo isso vai depender do nível de conforto das pessoas do outro lado, mas temos de as encontrar. (...) Queremos trazer todos os nomeados que pudermos", frisaram os produtores executivos.

"Este ano, será uma vez mais a maior noite da indústria televisiva... Mas nós iremos até vocês", explica a carta publicada pela organização.

Com esta aposta, este ano, os nomeados estarão no papel de espectadores, provavelmente de pijama, em casa, à espera para descobrir quem leva os vários galardões para casa.

De "Watchmen" a "Succession": os nomeados

Os nomeados à edição de 2020 dos Emmys foram anunciados no final de julho em direto nas redes sociais, num momento em que o calendário televisivo foi de tal forma afetado que alguns programas e séries não puderam entrar na janela de elegibilidade para a edição deste ano.

Com 26 nomeações, "Watchmen" lidera a corrida à edição de 2020 dos Emmys. A série da HBO, uma adaptação para o pequeno ecrã do universo da graphic novel de Alan Moore, Dave Gibbons e John Higgins, está nomeada, por exemplo, para Melhor Minissérie, juntamente com "Little Fires Everywhere", "Mrs. America", "Unbelievable" e "Unorthodox".

"The Marvelous Mrs. Maisel" é a segunda produção a acumular mais nomeações, num total de 20. A série da Amazon está na corrida para a estatueta de Melhor Série de Comédia, prémio disputado também por "Curb Your Enthusiasm", "Dead to Me", "Insecure", "Schitt's Creek", "The Good Place", "The Kominsky Method" e "What We Do in the Shadows".