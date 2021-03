Estela Machado está de saída da RTP. A jornalista vai juntar-se à equipa do Porto Canal a partir do dia 15 de março e será a responsável pela condução do programa "Noite Informativa" e diretora-adjunta de Informação da estação televisiva, avançou o Jornal de Notícias.

Tiago Girão, diretor do Porto Canal, confirmou ao jornal a contratação da jornalista. "A Estela vai ser o rosto do novo espaço 'Noite Informativa' e, simultaneamente, será diretora-adjunta de Informação", adiantou.

"Tem muita experiência em televisão e é uma cara familiar dos portugueses e vai trazer experiência a uma redação muito jovem, numa aprendizagem", frisou o diretor do Porto Canal ao Jornal de Notícias.