A grande estrela de "Squid Game" irá viajar para uma galáxia muito, muito distante.

Lee Jung-Jae será o principal protagonista masculino de "The Acolyte", uma das séries "Stwar Wars" que estão em preparação para o Disney+.

Segundo o Deadline, está é uma grande conquista da Lucasfilm (da Disney) pois o ator de 49 anos tinha todos os estúdios e plataformas atrás de si desde o grande fenómeno global de audiências que se tornou a série da Coreia do Sul.

Sem precedentes, o sucesso estendeu-se às nomeações e prémios para a série e vários atores mesmo nos EUA, como os Globos de Ouro e Screen Actors Guild.

A série recebeu 14 nomeações para os Emmys, que serão entregues a 12 de setembro, e foi renovada pela Netflix para uma segunda temporada, que deverá ser lançada no final de 2023 ou no início de 2024.

Em dezembro de 2020, o Disney+ descreveu "The Acolyte" como um 'thriller de mistério que levará os espectadores a uma galáxia de segredos sombrios e poderes emergentes do lado negro, à volta dos vilões nos dias finais da era da Alta República, cerca de 100 anos antes dos acontecimentos do filme "Episódio I: A Ameaça Fantasma" (1999).

Dentro do universo "Star Wars", a palavra 'Acolyte' diz respeito a um aprendiz de um Lord Sith.

A jovem Amandla Steinberg (do filme "O Ódio Que Semeias") será a protagonista feminina e o outro nome confirmado no elenco é o de Jodi Smith-Turner ("Queen & Slim").

Ainda não há previsão para a estreia de "The Acolyte".