Agir, Carolina Patrocínio, Filipe Froes, médico pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, e Margarida Graça Santos, médica interna, participaram na emissão do passado dia 16 de julho do "Expresso da Meia-noite", da SIC Notícias.

Esta segunda-feira, dia 19 de julho, em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a conversa moderada por Bernardo Ferrão e Ângela Silva sobre a pandemia da COVID-19. "Acho cómico, é assim aquela combinação inesperada. Médicos, um músico e a Carolina Patrocínio que trabalha ali e ia a passar no corredor", gracejou a humorista na rubrica da Rádio Renascença.

"Só não percebo porque é que a Carolina e o Agir foram convidados em representação dos jovens, visto que têm 33 e 34 anos respectivamente", acrescentou.

Veja o vídeo: