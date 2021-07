Na emissão desta segunda-feira, dia 12 de julho, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou as reportagens de Nuno Luz e Nuno Pereira, jornalistas da SIC, nos diários do Euro2020.

"É a altura de fazermos o resumo dos melhores e sobretudo dos piores momentos (...) Quero recordar já com saudades as reportagens de Nuno Luz na SIC e registar com muitas alegria que, nos últimos tempos, a estação lhe arranjou um parceiro à altura, Nuno Pereira", gracejou a humorista.

Veja o vídeo: