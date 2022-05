"Podia ter sido uma entrevista bastante interessante porque as perguntas não eram nada más... o pior foram as respostas", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Esta conversa dá-me um sono horrível. Se bem percebi, a Judite podia ter contado histórias interessantíssimas de quando esteve no Ruanda ou na Bósnia, mas decidiu contar uma história sobre Queluz de Baixo", brincou Joana Marques.

Na sua conta no Instagram, Judite Sousa respondeu indiretamente a Joana Marques. "Na minha entrevista ao Manuel Luís Goucha, falou-se 90% do tempo sobre o meu filho, do meu processo de luto com testemunhos inesperados para mim. Não se falou de nenhuma localidade do concelho de Oeiras", começou por escrever.

"O Manuel Luís referiu-se à minha carreira que é singular. Quer gostem. Quer não gostem. Haverá um dia em que alguns 'seres humanos' terão que se encontrar comigo cara a cara. Pode ser em Lisboa ou numa outra qualquer parte do mundo. Mas vai acontecer. Prometo-lhe. Ao meu saudoso filho", rematou a jornalista da CNN Portugal.

Veja aqui o vídeo.