No mês de outubro, o FOX Movies é o palco de crimes marcantes da literatura policial, num especial dedicado a um dos mais enigmáticos detetives da história, o belga Hercule Poirot, protagonista nos romances policiais de Agatha Christie.

"O detetive Poirot é uma personagem icónica e extremamente extravagante - é facilmente reconhecido pelo seu bigode e aparência elegante e sempre impecável. O detetive é fã da ordem e confia nos seus métodos para resolver os crimes com que se depara no seu dia a dia. Ao contrário dos seus colegas, que apenas se baseiam em pegadas e impressões digitais para fazerem o seu trabalho, Poirot vai mais além e utiliza a psicologia humana e os métodos de dedução como o seu maior trunfo para desvendar os casos mais impossíveis", lembra o canal em comunicado.

O especial de programação dedicado ao crime conta com os filmes "Um Crime no Expresso do Oriente", "Morte no Nilo" e "Morte ao Sol", nos dias 3, 4 e 5 de outubro, às 21h15, respetivamente.

Veja a programação:

"Um Crime no Expresso do Oriente"

Sábado, dia 3 de outubro, às 21h15

Hercule Poirot regressa a Londres a bordo do luxuoso Expresso do Oriente. De repente, o comboio é obrigado a fazer uma paragem devido a um desmoronamento de pedras, que bloqueia a via férrea. O comboio fica parado. Ninguém entra ou sai e, quando um homem aparece assassinado no seu compartimento, com nove punhaladas, uma coisa é certa: o assassino está entre os passageiros e compete a Poirot descobrir o verdadeiro culpado, num comboio onde todos são suspeitos. Michael York, Sean Connery, Jean-Pierre Cassel e Vanessa Redgrave fazem parte do elenco do filme de 1974.

"Morte no Nilo"

Domingo, dia 4 de outubro, às 21h15

Peter Ustinov substitui Albert Finney no papel de Hercule Poirot, depois de "Um Crime no Expresso do Oriente", de 1974. "Morte no Nilo" foi a adaptação da obra de Agatha Christie que se seguiu, com a realização de John Guillermin, passada a bordo de um luxuoso navio fluvial num cruzeiro pelo rio Nilo. Peter Ustinov, Jane Birkin e Bette Davis fazem parte do elenco do filme de 1978 realizado por John Guillermin.