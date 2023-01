Uma das séries israelitas mais populares dos últimos anos está de volta. Depois de ter sido exibida localmente no ano passado, a quarta temporada de "Fauda" estreou-se na Netflix esta sexta-feira, 20 de janeiro, e está disponível na íntegra. Tal como as anteriores, que também podem ser vistas na plataforma de streaming, conta com 12 episódios.

"Fauda" foi criada pelos israelitas Avi Issacharoff, jornalista especializado em questões palestinianas, e Lior Raz, que também assume o argumento e o papel protagonista, na pele de uma personagem inspirada na sua experiência como ex-agente dos serviços secretos.

O thriller de ação, até aqui ambientado entre Israel e a Palestina, decorre desta vez parcialmente na Bélgica e no Líbano. O arranque apresenta o reencontro do protagonista, Doron Kavillio, com a sua antiga unidade de elite israelita, da qual se tinha afastado no final da terceira temporada. A nova missão envolve uma missão de resgate e a aparição de um antigo inimigo palestiniano que todos julgavam morto.

A primeira temporada de "Fauda" estreou-se em 2015, no canal israelita YES.