A terceira temporada de "Fauda" é uma das novidades anunciadas pela Netflix para 2020. A data da estreia ainda não é conhecida, mas o serviço de streaming já revelou o trailer da próxima fase, que traz uma nova ameaça e decorre em Gaza:

"Fauda" foi criada pelos israelitas Avi Issacharoff, jornalista especializado em questões palestinianas, e Lior Raz, que também assume o argumento e o papel protagonista, na pele de uma personagem inspirada na sua experiência como ex-agente dos serviços secretos.

O thriller de ação centrado no conflito israelo-árabe estreou em 2015, no canal israelita YES, e segue o dia a dia de Doron Kavillio, comandante de uma unidade de elite israelita.

As duas primeiras temporadas de "Fauda" estão disponíveis na Netflix. A terceira época deverá chegar ao serviço de streaming depois de ser emitida na televisão israelita.