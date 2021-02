A Federação do Folclore Português emitiu esta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, um comunicado onde analisa a representação de um rancho folclórico em "A Serra", nova novela da SIC. "Esta instituição não se revê na forma nem no conteúdo respeitante ao 'rancho folclórico' retratado na novela", frisa a nota publicada nas redes sociais.

A instituição começa por lembrar que, inicialmente, "foi contactada pela produtora da novela que solicitou auxílio na representação do dito 'rancho folclórico'.

"Na corrente semana, deu-se início à difusão da novela e constataram-se as nossas piores expectativas pois a região serrana não está devidamente representada existindo apenas uma caricatura do que geralmente se entende por um qualquer 'rancho folclórico'", sublinha a Federação do Folclore Português nas redes sociais.