Fernando Mendes está à frente de "O Preço Certo", da RTP1, há duas décadas e continua a ser o líder de audiências do horário. "Fico feliz que continue a ganhar, mas o nosso objetivo não é ganhar, é o de sentir que as pessoas adoram, e acho que aquele programa é o país real", frisou o apresentador á revista Lux.

"Se ganharmos, tudo bem. Se não ganharmos, tudo bem na mesma. Agora há as ‘guerras’ das audiências, mas continuo a não pensar que estou aqui para ganhar", acrescentou Fernando Mendes à publicação, citada pelo site A Televisão.

À revista, o apresentador sublinhou que não irá conduzir novos programas: "Este será o último programa da minha vida. Quando acabar o ‘Preço Certo’, ou o Fernando Mendes no ‘Preço Certo’, acabou. Já tenho 60 anos e acho que está bom, continuo a fazer os meus espetáculos. Tenho saudades do ‘Nico D’Obra’ e do ‘Nós os Ricos’, e essas coisas já não se fazem por isso, prefiro fazer o que estou a fazer e quando acabar, acabou, e continuo a fazer os meus espetáculos pelo país", rematou.