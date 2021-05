Depois de ter liderado audiências na semana de estreia, esta segunda-feira "Festa é Festa", da TVI, perdeu para "Amor Amor", da SIC. Na terça-feira, a novela voltou a conquistar a liderança, sendo o programa mais visto do dia.

No total, o episódio de "Festa é Festa" foi acompanhado por uma média de um milhão e 300 mil espectadores, registando 25,3% de share. A novela da TVI conquistou apenas mais 13 mil espectadores do que "Amor Amor" - o episódio foi acompanhado por um milhão e 287 mil espectadores.

No confronto direto entre as produções (21h41 - 22h19), "Festa é Festa", com 25,4% de share, também conseguiu vencer "Amor Amor", que registou 24,8% de share.

"'Festa é Festa', o programa mais visto do dia. Obrigado por escolher a TVI", celebrou o canal de Queluz de Baixo em nota enviada ao SAPO Mag.

No total diário, a SIC manteve-se na liderança com 21,1% de share. Já a TVI somou 18,3% de share, seguida pela RTP1 (11,8%).