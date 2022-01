"Fica Por Perto" foi uma das últimas apostas de 2021 da Netflix. A série de oito episódios estreou-se na sexta-feira, dia 31 de dezembro, no serviço de streaming e rapidamente chegou ao top diário.

Em Portugal, a série protagonizada por Richard Armitage, Sarah Parish, Cush Jumbo e James Nesbitt ocupa o quinto lugar do ranking da Netflix.

"Fica Por Perto" segue quatro pessoas que guardam "segredos negros daqueles que lhes são mais próximos": "Megan (Cush Jumbo), uma atarefada mãe de três; Ray (Richard Armitage), um fotógrafo documental em tempos promissor; Broome (James Nesbitt), um detetive incapaz de abandonar o caso abandonado de uma pessoa desaparecida; e Lorraine (Sarah Parish), uma velha amiga de Megan".

"À medida que o passado regressa para os atormentar, ameaçando arruinar-lhes as vidas e as dos que os rodeiam, o que irão eles fazer a seguir?", questiona o serviço de streaming. "Com grandes emoções, suspense implacável e o desvelar de segredos de crimes passados, 'Fica Por Perto' leva-nos a questionar quão bem podemos conhecer alguém", remata a Netflix.