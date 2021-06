A desinformação e as fake news foram o tema central do primeiro episódio de "Programa Cautelar", que se estreou sábado, dia 5 de junho, na RTP1. Na emissão, Filomena Cautela recebeu vários convidados especiais, como Marcelo Rebelo de Sousa, Sandra Felgueiras e Carlão.

"Durante os últimos meses perguntaram-me muito o que seria este programa novo: 'Mena, é o quê? É sobre o quê? Porque é que ficaste com os restos do cenário do 'The Voice Kids?'", começou por gracejar a apresentadora.

A estreia de "Programa Cautelar" foi visto por cerca de 622 mil espectadores, registando 13,8% de share.

Nas redes sociais, os elogios ao programa da apresentadora multiplicaram-se.

Leia as reações: