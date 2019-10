Depois das eleições legislativas, "Gente Que Não Sabe Estar" continua a receber convidados diariamente. Esta terça-feira, dia 8 de outubro, Ricardo Araújo Pereira recebeu Francisco Louça, fundador do Bloco de Esquerda.

No arranque da entrevista, o Conselheiro de Estado confessou que foi aconselhado a não ir. "Quando se soube que vinha para aqui, avisaram-me que não devia vir porque isto é um antro de intriga, aquele homem é um intriguista, mete-se com a família", brincou Francisco Louça no arranque de "Gente Que Não Sabe Estar".

Na conversa, Ricardo Araújo Pereira perguntou ainda o que "o jovem e rebelde Francisco Louçã, membro do PSR, diria a Francisco Louçã, membro do Conselho de Estado". "Caminha depressa", respondeu o fundador do Bloco de Esquerda e Conselheiro de Estado.

Veja aqui a entrevista.