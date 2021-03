Gabriel foi um dos protagonistas da emissão do passado domingo, dia 28 de março, de "All Together Now". No programa de talentos da TVI, o jovem cantou "Amar pelo Dois", tema interpretado por Salvador Sobral - veja aqui a atuação.

O concorrente conquistou 64 dos 100 jurados do programa apresentado por Cristina Ferreira, mas a prestação de Gabriel não agradou a alguns membros do júri. Enquanto ouvia a discussão entre os jurados, o concorrente não escondeu a emoção.

"Está a chorar, sabes do que é sinal? Que não pode estar naquela cadeira. Tem de aguentar que digam mal dele. E quando for conhecido e levar com tudo o que eu levo? Vai chorar cada vez que ler um comentário?", atirou Rita Pereira.

Em conferência de imprensa, o jovem concorrente confessou que ficou triste com os comentários. "Fiquei triste, mas por mim está tudo bem. Achei que foi demasiado e não gostei, é preciso ter cuidado com as palavras e com os sentimentos das pessoas", contou.

Já sobre as comparações com Salvador Sobral, Gabriel sublinha que ser bastante expressivo em todas as suas atuações. "Não tenho nada a ver com o Salvador Sobral. Se virem uma mão a mexer um pouco, dizem logo que estou a imitar. As pessoas expressam-se com as mãos. O meu timbre não tem nada a ver com o do Salvador e a minha voz tem outras características", frisou.