Gatos e redes sociais são sempre um fenómeno de popularidade. No passado sábado, dia 27 de agosto, durante uma entrevista em direto no canal A Spor, da Turquia, o comentador desportivo Huseyin Ozkok foi atacado por um felino.

Em direto a partir de casa via Zoom, o comentador foi avisado pela anfitriã do programa sobre a presença de um felino nas suas costas. "Trouxe o gato?", brincou a jornalista Çiğdem Ceylan.​. Hüseyin Ozkok explicou que o gato pertencia aos donos da casa onde estava hospedado.

Durante a curta conversa no início do programa, o gato bate-lhe com a pata na cabeça. "Hoje o #aspor com @ceylancigdem foi muito invulgar. O gato do meu amigo, que se chama Oli, deu-me um estalo durante a emissão", brincou o comentador nas redes sociais.

Veja o vídeo: