"Ginny e Georgia" estreou-se no início de 2021 na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores, chegando ao top diário do serviço de streaming em vários países, incluindo Portugal. A série, descrita como "escandalosa, emotiva e romântica", bateu recordes e tornou-se na primeira produção a fixar-se durante um mês no top 10 das séries mais vistas no serviço de streaming nos Estados Unidos.

Dois anos depois, "Ginny e Georgia", que foi apresentada como a série ideal para os fãs de "Gilmore Girls" ("Tal Mãe, tal Filha", em Portugal), está de volta para uma segunda temporada.

Na primeira parte da série, na "esperança de um novo começo, a adolescente Ginny e a sua mãe, Georgia, instalam-se numa nova cidade". "Mas os segredos do passado de Georgia ameaçam os seus esforços", resume a Netflix.

Apesar de ter vários pontos em comum com "Gilmore Girls", a nova série tem um estilo diferente e a relação entre mãe e filha não é assim tão boa e a tensão vai continuar nos novos episódios. "Como pode uma pessoa viver com o conhecimento de que a mãe é uma assassina? É isso que Ginny vai ter de descobrir", adianta o serviço de streaming.

"Agora que carrega o fardo de saber que o padrasto não morreu de causas naturais, Ginny tem de lidar com o facto de que Georgia, a mãe, não só o matou, como o fez para a proteger. Já Georgia preferiria que fossem tudo águas passadas, até porque tem um casamento para planear. Mas o seu passado tem tendência a não ficar enterrado", resume a Netflix.

Piada da série irritou Taylor Swift

Desde o início da sua carreira, Taylor Swift é alvo de 'piadas' sobre os seus relacionamentos amorosos. Com a estreia da primeira temporada de "Ginny e Georgia", nasceu polémica nas redes sociais e as críticas à Netflix multiplicaram-se devido a comentário sobre a vida pessoal da artista norte-americana.

"Porque é que te importas? Trocas de homem mais rápido do que a Taylor Swift", diz uma das protagonistas durante uma das cenas da primeira temporada da série.

Depois das críticas dos espectadores, Taylor Swift decidiu também reagir ao comentário. "Hey Ginny e Georgia, 2010 ligou e quer a sua piada preguiçosa e profundamente sexista de volta. Que tal pararmos de rebaixar mulheres trabalhadoras ao definir esta treta como engraçada?", escreveu.

"Para além disso, Netflix, depois do 'Miss Americana' este visual não fica lá muito em giro em vocês. Feliz mês da história das mulheres", rematou a artista.