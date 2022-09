Na primeira ronda de "Provas Cegas" da 10.ª temporada do "The Voice Portugal", os Good Habits conquistaram os mentores e protagonizaram um dos momentos mais aplaudidos da noite. André Seravat, Inês Villadelprat e Sophie Vidal cantaram "Ain't no mountain high" e viraram as quatro cadeiras.

Depois da atuação, os mentores lutaram para convencer o trio a escolher a sua equipa. Carolina Deslandes e Marisa Liz foram bloqueadas pelos colegas e, no final, os Good Habits escolheram ficar no grupo de Diogo Piçarra.

"Os Good Habits arrasaram! Duas Mentoras bloqueadas. Isto foi renhido... mas foi o Diogo que ficou com o trio", frisa a produção do "The Voice Portugal".

Veja aqui a atuação.