A TVI voltou a perder uma das suas estrelas: Ricardo Araújo Pereira trocou o canal de Queluz de Baixo pela SIC, anunciou a estação do grupo Impresa esta sexta-feira, dia 3 de janeiro. O humorista vai estrear-se no canal no dia 10 de janeiro, juntamente com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Carlos Vaz Marques, transitando o programa "Governo Sombra", da TVI24, para a SIC.

"Vai ser a mesma fantochada. Essa garantia podemos dar", frisa o humorista em entrevista ao Expresso. "Somos como aqueles restaurantes muito bons que têm sempre o cozido à portuguesa à quinta-feira. O nosso é à sexta. Cozido à portuguesa do melhor que se arranja por aí", acrescenta João Miguel Tavares.

"Não acho que haja programas de debate tão longos que tenham mantido o mesmo painel. Tem também a ver com a nossa cumplicidade. Somos todos amigos", lembra ainda João Miguel Tavares ao Expresso.