A CBS vai produzir uma minissérie inspirada no livro do ex-diretor do FBI James Comey, demitido por Donald Trump em 2017 e um grande crítico do presidente dos Estados Unidos.

O comediante irlandês Brendan Gleeson vai interpretar o presidente dos Estados Unidos, revelou a CBS esta segunda-feira através de sua conta no Twitter. O ator de 64 anos foi nomeado várias vezes aos Globos de Ouro e é reconhecido por ter dado corpo a Winston Churchill em "Na Tempestade", de 2009. A emissora ainda não informou a data do lançamento da minissérie nem em que canal será exibida. Segundo uma fonte próxima ao grupo, o programa pode ser veiculado no serviço de streaming CBS All Access, no canal a cabo Showtime, ou em ambos. O papel de James Comey será interpretado pelo norte-americano Jeff Daniels. Publicado em 17 de abril de 2018, "Lealdade a Toda a Prova: Verdade, Mentira e Liderança", de James Comey, foi um dos primeiros livros a expor o interior da administração do governo Trump. O ex-diretor do FBI, 58 anos, retrata Donald Trump como uma personagem desonesta e egocêntrica, comparando os seus métodos aos de um chefe da máfia. O livro já vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos. Após ser demitido do FBI em 9 de maio de 2017, Comey afirmou numa audiência no Senado em junho de 2017 que o presidente havia pedido que ele abandonasse parte da investigação sobre a possível interferência russa nas eleições de 2016, que envolveu o general Michael Flynn, ex-consultor de segurança dos Estados Unidos. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.