Esta quinta-feira, a HBO Max divulgou a primeira imagem do programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" e, inevitavelmente, é a do reencontro "socialmente distante" de Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson num cenário que invoca a sala comum Gryffindor na escola de Hogwarts.

O realizador Chris Columbus e vários membros do elenco dos filmes também vão participar no programa que estreia a 1 de janeiro no serviço de streaming.

A reunião tem como objetivo celebrar os 20 anos da estreia nos cinemas de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" com histórios centradas nos bastidores da saga inspirada pelos livros de J.K. Rowling.

O especial será também transmitido nos canais TBS e Cartoon Network, ambos da WarnerMedia, na primavera.