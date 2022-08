"Heels", série do canal norte-americano Starz, estreia-se na televisão portuguesa no dia 7 de setembro, às 22h10, no TVCine Action.

Já com segunda temporada confirmada, a aposta de ação e drama acompanha dois irmãos e rivais – um o herói no ringue, o outro o vilão – que disputam o controlo da promotora de wrestling que herdaram do pai, competindo pela atenção nacional a partir da sua pequena liga no sul dos Estados Unidos.

Nomeada para três Critics’ Choice Super Awards, incluindo Melhor Série de Ação, "Heels" é uma série de Michael Waldron ("Loki") com Stephen Amell ("Arrow") e Alexander Ludwig ("Vikings") nos principais papéis. Alison Luff, Mary McCormack, Kelli Berglund, James Harrison, Allen Maldonado e Chris Bauer completam o elenco principal. A série também conta com aparições surpresa de nomes conhecidos do wrestling profissional.

"Heels é uma história sobre o mundo do wrestling profissional das pequenas cidades e sobre os homens e mulheres que perseguem os seus sonhos neste meio. Centrada em Duffy, uma comunidade unida da Geórgia, a série segue uma promotora familiar gerida por dois irmãos e rivais, Jack Spade e Ace Spade", assinala o TVCine em comunicado.

O TVCine Action vai estrear episódios todas as quartas-feiras. Após a estreia, os episódios ficarão disponíveis no serviço de vídeo on-demand TVCine+.