Depois de "Squid Game", as atenções estão centradas nas produções sul-coreanas e a Netflix vai continuar a sua aposta. Em novembro, o serviço de streaming estreia "Hellbound", série que segue a história de seres sobrenaturais que aparecem na Terra para condenar as pessoas ao inferno, resultando na ascensão de um grupo religioso, enquanto outros investigam a verdade por detrás deste estranho fenómeno.

Esta quarta-feira, dia 27 de outubro, a Netflix revelou o primeiro trailer da série e confirmou que os episódios se estreiam a 19 de novembro.

Veja o vídeo:

Baseada em "The Hellbound" (webtoon de Yeon Sang-ho e Choi Gyu-seok), a primeira temporada, que se estreia no dia 19 de novembro, tem dado que falar.

"A cativante série continua a receber grande admiração e atenção no mundo inteiro, recebendo convites oficiais para a 46.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto, a 26.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Busan e, agora, a 65.ª edição do Festival de Cinema de Londres", adiantou a Netflix em comunicado.

"A gerar elevadas expectativas com o seu mediatismo, 'Hellbound' é baseada no popular webtoon com uma classificação de 9,77, 'The Hellbound', com rasgados elogios dos leitores, que o consideram 'o mais chocante webtoon de sempre'. O realizador Yeon Sang-ho, que criou o seu próprio universo exclusivo com vários domínios, e Choi Gyu-seok, que demonstrou visão para refletir a realidade e contar histórias nas funções de argumentista em Songgot, vão formar equipa para nos apresentar um mundo completamente novo", acrescenta o serviço de streaming.