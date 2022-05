Na emissão desta quarta-feira, dia 11 de maio, de "Cá Por Casa", da RTP1, Herman José apresentou um sketch sobre o "Ídolos". No segmento do talk show, o humorista imita Joana Marques, uma das juradas do programa de talentos da SIC.

"Finalmente passam imagens dos castings em que eu estive muito bem", brincou a humorista nas redes sociais.

No sketch, Maria Rueff veste a pele de Maria Lisboa, que participa nas audições do programa da SIC. Já Joana Pais de Brito interpreta Tatanka, Gabriela Barros é Ana Bacalhau e Manuel Marques imita Martim Sousa Tavares.

Veja aqui o vídeo completo.