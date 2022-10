"High: Confissões de uma Mula de Droga em Ibiza" é uma das mais recentes apostas da Netflix. A primeira temporada da série documental estreou-se no passado dia 21 de outubro e conta com quatro episódios de 31 minutos cada.

A produção centra-se no caso de Michaella McCollum, que foi detida por traficar cocaína. "Detida por traficar cocaína, Michaella McCollum partilha o seu relato na primeira pessoa acerca do seu chocante percurso no submundo do narcotráfico", resume o serviço de streaming.

O primeiro episódio da serie documental foca-se na viagem da protagonista para Ibiza. "Em busca de um estilo de vida boémio, Michaella McCollum reserva um voo só de ida para Ibiza, onde não tarda a envolver-se profundamente com um homem perigoso", adianta a Netflix.