Em outubro, Hugo, de três anos, chamou a atenção na edição espanhola de "Got Talent". No programa de talentos, a criança tocou tambor e conquistou os jurados, o público e os espectadores.

O vídeo da primeira atuação de Hugo no palco de "Got Talent Espanha" foi partilhado no canal de Youtube Kids Got Talent, que reúne as melhores atuações do mundo. A audição da criança espanhola tornou-se rapidamente viral.

Fase após fase, "a criança mais fofa", como é apelidado pela produção do programa, foi conquistando os espectadores e os jurados. Este fim de semana, Hugo tornou-se o grande vencedor da edição de 2019 do programa, sendo o concorrente mais jovem a participar e a vencer o "Got Talent".

Veja aqui o vídeo da última atuação de Hugo.