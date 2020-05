Valentina, criança de 9 anos que se encontrava desaparecida desde quinta-feira, após denúncia do pai à GNR, foi encontrada morta no domingo pela Polícia Judiciária. No final emissão de "Jornal da Noite" desta segunda-feira, dia 11 de maio, Rodrigo Guedes de Carvalho homenageou a menina e o vídeo do momento tornou-se viral nas redes sociais.

"Nesta profissão são poucos os dias em que não falamos de fatalidades. É por isso muito importante não adormecermos e não deixarmos que uma morte seja para nós banal. Em 28 anos nesta cadeira, dei notícias que não queria ter dado mas, como se diz, fazem parte do trabalho. Aqui anunciei mortes de amigos; aqui partilhei com várias gerações de portugueses comoções coletivas com acidentes que levaram tão jovens pessoas que admirávamos; ou mortes mais esperadas, de pessoas mais velhas, mas que nos fizeram, juntos, ficar em silêncio por homens e mulheres que foram coragem e resistência", começou por lembrar o jornalista da SIC.

"Sim, a morte virá, é a lei da vida, muito injusta quase sempre. Mas nunca tão absurda ou inqualificável, tão ao contrário de tudo em que queremos acreditar, como uma criança assassinada em família. Valentina é a mais recente de muitas outras histórias que conhecemos. Cada uma deve merecer-nos sempre o mesmo espanto, respeito e tristeza", acrescentou Rodrigo Guedes de Carvalho.

Veja o vídeo: