A estreia de "Ilha de Ferro" está marcada para a próxima segunda-feira, 9 de agosto, no canal Globo. Porém, segundo o site Ofuxico, as cenas mais picantes da série brasileira já chegaram à internet.

De acordo com a imprensa local, as cenas íntimas protagonizadas por Cauã Reymond foram partilhadas em site de pornografia.

Na série, o ator veste a pele de um engenheiro, Durante, que é casado com Leona (Sophie Charlotte), mas que mantém uma relação extraconjugal Júlia (Maria Casadevall), a sua chefe na história. De acordo com o site, o protagonista gravou várias cenas 'quentes' com as duas atrizes.

No final de 2019, durante as gravações, Cauã Reymond esteve no programa "Domingão do Faustão" e falou sobre as cenas picantes de "Ilha de Ferro". "Conversamos: 'Oh, vou-te pegar por aqui, não te incomoda? Vamos fazer assim? Ah, boa. Ah, aqui o meu corpo não fica bem (...) É como ballet, é uma coreografia", frisou.